HTL-Absolvent wegen Sex in Haft

Kennengelernt hatte Leo S. (18) die hübsche 15-jährige Amanda aus South Venice bei Sarasota in Florida über die Gaming-App Discord. Auf Snapchat vertieften sie ihre Beziehung, schickten sich gegenseitig Fotos und Videos. Nach zehn Monaten des Chattens flog Leo S. am 17.Juli nach Amerika und mietete sich dort über Airbnb eine Wohnung im Sarasota County.

Vermisst. Das Mädchen riss von zu Hause aus und wurde von seiner Familie sogar als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte also bereits nach der 15-Jährigen, während sie mit ihrem Boyfriend aus Europa Sex in dem Apartment hatte.



Als die Cops anklopften und den Österreicher festnahmen, mimte er den Ahnungslosen und gab vor, per Google recherchiert zu haben, ob es legal ist, mit einer 15-Jährigen zur Sache zu kommen.

Austro-Häftling im US-Gefängnis geschlagen

Dabei dürfte Leo S. ein entscheidender Fehler unterlaufen sein. Denn in Florida gilt Sex mit einer unter 16-Jährigen, wenn der Partner 18 oder älter ist, als „Lewd or Lascivious Battery“ (unzüchtiges und lüsternes Vergehen) – ein Delikt, das auch geahndet wird, wenn das Mädchen mit dem Sex einverstanden ist. Jetzt drohen dem HTL-Absolventen bis zu 16 Jahre Haft sowie bis zu 10.000 Euro Geldstrafe.

Kaution. Eine Kaution von 200.000 Dollar wurde festgesetzt, sein Mugshot (Foto eines Tatverdächtigen in den USA) ist mit dem vollen Namen im Internet zu finden. Am 4. September soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob er die harten amerikanischen Haftbedingungen erträgt, ist fraglich. Auf ÖSTERREICH-Nachfrage beim Sarasota Sheriff‘s Office zu seiner Verletzung im Gesicht hieß es, dass ein Zellegenosse ihn geschlagen hätte. Es gilt die Unschuldsvermutung.

