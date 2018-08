Känguru in Oberösterreich gesichtet

Seit Jahrzehnten quälen wir uns Österreicher bei dem Versuch der Welt beizubringen, dass wir nicht Australien sind und bei uns definitiv KEINE Kängurus sind. Auf T-Shirts, Taschen & Co. gedruckt, verkaufen wir die Ansage: „There are no kangaroos in Austria“. Offensichtlich lagen wir aber all die Jahre falsch. Als Katja Koch Mittwochfrüh unterwegs war, staunte sie nicht schlecht. Im Wald in Feldkirchen bei Mattighofen sah sie plötzlich ein Känguru.

Gegen 5.40 Uhr soll das ungewöhnliche Tier im heimischen Dickicht unterwegs gewesen sein. Sofort zückte sie ihr Handy und fotografierte die seltene Sichtung. Und schon postete sie ihre Entdeckung auf Facebook. „Vermisst wer ein Känguru? (…) Ich dachte ich träume“, so Katja.

