Ein 16-jähriger Lehrling ist Freitagfrüh in einer Werkstätte in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden. Sein Kollege hatte beim Anfahren offenbar nicht bemerkt, dass der Bursch unter dem Fahrzeug lag und Servicearbeiten durchführte. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der 16-Jährige starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.