Eine 76-Jährige hat Montagmittag in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist in ein Lebensmittelgeschäft gekracht, wo sie mit dem Auto eine Kundin erfasste. Die 63-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen, teilte die Polizei OÖ mit.

Die Seniorin war mit dem Wagen vom Parkplatz einer Trafik auf eine Straße eingebogen. Plötzlich verriss sie aus noch unbekannter Ursache das Auto, rammte drei Fahrzeuge, stieß die Fußgängerin im Eingangsbereich des Geschäfts nieder und rauschte zum Schluss in ein Garagentor eines gegenüberliegenden Hauses. Die Lenkerin wurde nur leicht verletzt.