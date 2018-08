Leo S.: Das erste Foto in Freiheit

Der Ende Juli in den USA inhaftierte Leo S., der in Florida mit einer Minderjährigen Sex gehabt haben soll, ist wieder in Freiheit. Rechtsanwalt Carl Christian Thier von Urban Thier & Federer, P.A. hat die 200.000 Dollar schwere Kaution des HTL-Maturanten bezahlt und ihn am Donnerstag, den 9. August um 16:40 Ortszeit aus dem Gefängnis abgeholt. Aktuell ist der Oberösterreicher in der Obhut seiner Eltern.

Am Donnerstag um 21.55 Uhr Wiener Ortszeit bestätigte eine Sprecherin des Sarasota County Jail in Florida gegenüber ÖSTERREICH, das danach als erstes Medium via oe24.at live darüber berichtete:

"Leo S. wurde am Nachmittag auf Kaution entlassen." Wie berichtet, wurde der 18-jährige Oberösterreicher Ende Juli in Florida verhaftet. Er hatte sich mit seiner großen Liebe, der erst 15-jährigen Amanda S., in Venice per Airbnb eingemietet, hatte Sex mit ihr und landete dafür in U-Haft – wurde dort sogar schon verprügelt. Ihm drohen 15 Jahre Haft.