Lkw-Fahrer entdeckte auf Ladefläche vier Flüchtlinge

Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Bulgarien hat am Freitagnachmittag am Zollamtsplatz in Suben vier Personen auf seiner Ladefläche entdeckt und die Polizei verständigt. Ein Schlepper öffnete vermutlich mit Manipulation während einer Lenkpause in der Nähe von Belgrad den Zollverschluss des Sattelanhängers und ermöglichte so den Afghanen die versteckte Beförderung im Laderaum, berichtete die Polizei.

Bei einem Zwischenstopp in Suben wollte sich der Fahrer nach den Zollformalitäten vergewissern, dass sich in seinem Anhänger keine Personen befinden. Er öffnete kurz die Tür und verschloss sie sofort wieder, als er die Personen sah, um eine Flucht zu verhindern. Er verständigte durch die Spedition die Polizei. Die Polizisten nahmen die vier Personen nach Bestimmung des Fremdenpolizeigesetzes fest und brachten sie in das Polizeianhaltezentrum Wels.