Lkw rammte Pkw von Familie: Mutter tot

Ein Lkw ist Donnerstagfrüh in Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) ins Schleudern geraten und gegen den Wagen einer Innviertler Familie geprallt. Die Mutter wurde getötet, der Vater schwer verletzt. Der fünfjährige Sohn des Paares und der Lenker des Lastwagens wurden ebenfalls verletzt - wie schwer war zunächst nicht bekannt.



Laut Polizeibericht war der 39-jährige Lkw-Fahrer auf der regennassen Straße in einer Kurve ins Rutschen gekommen, auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der Pkw wurde in ein Feld geschleudert, der Lastwagen kippte um.

Mutter starb noch an der Unfallstelle

Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin, beide 42 Jahre alt, wurden im Wrack eingeklemmt und mit einer Bergeschere herausgeschnitten. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Passau geflogen.



Der fünfjährige Sohn des Paares, der auf der Rückbank in einem Kindersitz gesessen war, wurde - ebenfalls mit dem Hubschrauber - ins Linzer Uniklinikum gebracht. Über seinen Zustand war nichts Näheres bekannt. Der Lkw-Lenker wurde ins Krankenhaus Schärding gebracht.