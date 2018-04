Mann bei Sturz von Dach schwer verletzt

Ein 25-jähriger Oberösterreicher ist am Samstagnachmittag rund vier Meter vom Dach seines Hauses in St. Florian am Inn (Bezirk Schärding) gestürzt. Er prallte im Garten auf den Rasen auf und wurde dabei schwer verletzt. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus Schärding.

Der Unfall passierte, als der Mann mit einem Hochdruckgerät das Dach reinigte. Er dürfte dabei das Gleichgewicht verloren haben, als sich der Reiniger in Bewegung setzte und er noch versuchte, das Gerät zu halten. Der 25-Jährige war nach dem Sturz ansprechbar.