OÖ. Seit mehr als 20 Jahren jagt das Bundeskriminalamt den meistgesuchten mutmaßlichen Mörder des Landes: Tibor Foco (heute 61) soll am 13. März 1986 in Linz eine Prostituierte ermordet haben – es gilt die Unschuldsvermutung.

In den nächsten Tagen will die Polizei mit einem aktualisierten Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit gehen. Außerdem soll die Belohnung (bisher 2.900 Euro) angepasst werden.

Im März 1987 wurde Foco rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Er begann im Gefängnis, Jus zu studieren. Bei einem Freigang an die Uni gelang ihm 1995 die Flucht. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Das alte Urteil wurde zwischenzeitlich aufgehoben und das Verfahren neu aufgenommen.

Tibor Foco war ein bekannter Motorradrennfahrer. Er war österreichischer Staatsmeister und Vize-Europameister. Der Flüchtige gilt als hochintelligent, spricht nahezu fließend englisch und französisch. Er war stets Nichtraucher, trank keinen Tropfen Alkohol und hielt sich durch Krafttraining fit.