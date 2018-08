Am frühen Samstagabend kam es im Bezirk Wels-Land in Oberösterreich zu einem schrecklichen Unfall. Eine 56-Jährige war gerade dabei mit einer Motorsäge entlang der Grundstücksgrenze Bäume von überschüssigen Ästen zu befreien. In einer Höhe von fünf Meter spielte sich schließlich das Drama ab.

Womöglich rutschte die Frau ab und trennte sich mit der Motorsäge den kompletten linken Arm im Bereich des Oberarms ab. Sie schrie laut um Hilfe bis sie gegen 18.20 Uhr eine 27-Jährige dort fand.

Nachbarn versorgten die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Mit dem Rettungshubschrauber wurde sie schließlich ins AKH Salzburg geflogen.