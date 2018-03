Ein 40-jähriger Deutscher hat am Samstagvormittag in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) mit einem Küchenmesser zwei Männer bedroht, die ihm kurz zuvor an einer Bushaltestelle das Handy gestohlen haben sollen. Bei dem darauffolgenden Handgemenge erlitt einer der Diebe eine leichte Schnittwunde am linken Daumen. Die beiden Männer behaupteten gegenüber der Polizei, das Mobiltelefon gefunden zu haben.



Der Deutsche gab indes an, dass ihm das Duo das Handy beim Einsteigen in einen Linienbus aus seiner Jackentasche gestohlen hätte. Er stieg bei der nächsten Haltestelle aus und ging zu Fuß eine Station zurück. Als er dem 36-Jährigen und dem 29-Jährigen aus einer Nachbargemeinde Lenzings begegnete, sprach er sie auf den Diebstahl an. Da sie die Tat bestritten, holte der 40-Jährige ein Küchenmesser mit sieben Zentimeter langer Klinge aus seinem Rucksack und bedrohte die Männer mit dem Umbringen. Sie händigten ihm darauf sein Handy wieder aus, dabei kam es zu einer Rangelei. Alle drei werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.