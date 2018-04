Die warmen Sommernächte wurden in Schörfling am Attersee noch heißer. Denn letztes Wochenende nutze eine junge Frau eine herkömmliche Straßenlaterne im Ort für eine akrobatische Einlage.

Sexy Tanzeinlage

Sie tanzte an der Laterne, wie an einer Pole-Dance-Stange und zeigte in kurzen Hosen und T-Shirt, was sie alles drauf hat. Auch Figuren und Posen in „luftigen Höhen“ wurden gezeigt, was kurzfristig zu einem Busenblitzer führte.

Netz-Hit

Zuseher filmten die sexy Einlage und stellten den knapp einminütigen Clip auf Facebook. Im Hintergrund hört man anwesende Imbissbesucher laut jubeln. Die waren sichtlich erfreut über die spontane Show. Ein Erfolg war der Tanz allemal. Auf Facebook hat er mittlerweile schon mehr als 5.000 Klicks.