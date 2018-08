ÖSTERREICH-Report: So leidet Schüler in US-Haft

Sarasota/Florida. Wegen der Liebe flog er fast 10.000 Kilometer von Österreich über den Atlantik bis nach Florida. Statt des großen Glücks mit Amanda zittert ein 18-jähriger Oberösterreicher jetzt im Sarasota County Jail um sein Leben. Bis der HTL-Schüler wieder zu Hause ist, könnte es 15 Jahre dauern – da wäre er 33.

Tat. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Perg hatte in Florida Sex mit seiner Internetliebe – die ist aber erst 15. Ein Verbrechen in dem US-Bundesstaat. Laut US-Medien hatte sich der Österreicher sogar über das örtliche „age of consent“, also das legale Alter für sexuelle Beziehungen, erkundigt. Offenbar hat er dabei einen Fehler gemacht.

Venice. Er hatte per Airbnb ein Apartment in Venice gemietet – als er dort mit der 15-Jährigen intim wurde, klickten die Handschellen. Ihre Mutter der hatte am ­Montagabend die Polizei verständigt, gab den entscheidenden Hinweis zur Internetbekanntschaft. Das Mädchen soll schon bei der Verhaftung bestätigt haben, dass es in einer Beziehung mit dem Österreicher sei – am Ende egal: In Florida hat sich der 18-Jährige eines „unzüchtigen“ oder „lüsternen Verhaltens“ schuldig gemacht.

Kaution. Deshalb sitzt der Österreicher jetzt im Sara­sota County Jail. Erst am 14. September soll er vor den Haftrichter kommen. Die 200.000-Dollar-Kaution wird für seine Familie kaum zu stemmen sein. Außenministeriumssprecher Thomas Schnöll berichtet ÖSTERREICH, dass die österreichische Botschaft dem Inhaftierten einen Anwalt vermittelt habe und dieser gestern Nachmittag noch einen Haftbesuch abstatten wollte: „Wir wissen auch, dass es dem ­Österreicher den Umständen entsprechend gut geht.“

Eltern wollen per Skype mit ihrem Sohn sprechen

Skype. Wie ÖSTERREICH im Sarasota County Jail erfahren hat, arbeiten die Eltern des 18-Jährigen fieberhaft daran, mit ihrem Sohn per Skype sprechen zu können. Spätestens heute soll das auch klappen.

Österreicher im Gefängnis angegriffen

Gefängnis. Im 1.000-Insassen-Knast, mit Männern und Frauen, wurde es bereits ungemütlich, es gab einen Angriff. „Er wurde verletzt, als ein Zellengenosse ihn geschlagen hat“, bestätigte das Büro des Sheriffs gegenüber ÖSTERREICH vor Ort in Sarasota.