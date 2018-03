Polizisten hat am Samstagabend die Fahndung nach einem offensichtlich schwer betrunkenen Autolenker in einen Braunauer Nachtclub geführt. Verkehrsteilnehmer hatten zuvor wegen der auffälligen Fahrweise des Mannes Alarm geschlagen. Der 51-Jährige hatte 1,58 Promille Alkohol im Blut, berichtete die Exekutive am Sonntag.



Der Alkolenker brauchte mit seinem Wagen laut Zeugenaussagen die gesamte Fahrbahn der Salzburgerstraße und nötigte andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen und Anhalten. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Es folgt eine Anzeige.