Prügel-Kontrollore im Visier der Polizei

Der Vorfall, der sich Mittwochabend in Linz abspielte, dürfte für die beiden Ticketkontrollore ein polizeiliches Nachspiel haben.

Das Duo, das Fahrgast Christian L. (41) bei einer Kontrolle verletzt hatte, wurde vom Opfer wegen Körperverletzung angezeigt.

Straßenbahn

Wie berichtet, hatte der Ingenieur aus Innsbruck einen Kurzstreckenfahrschein für eine Straßenbahn in Linz gekauft und war fünf Stationen anstatt der erlaubten vier gefahren, als er von einem jungen Kontrollor aufgehalten wurde.

Als der 41-Jährige beschimpft wurde und deshalb weggehen wollte, rief der „Schwarzkappler“ zwei Securitys, die in Linz die Ticketkontrollen durchführen, zur Verstärkung. Dann wurde der Tiroler gewürgt, zu Boden gerissen und dabei am Knie verletzt. „Ich akzeptiere die Verwaltungsübertretung sehr wohl, aber ein Kontrollor darf niemals einen Menschen verletzen“, sagte das Opfer in oe24.TV.