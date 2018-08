Psycho-Gutachten könnte Leo S. retten

Am Donnerstag wurde Leo S. aus der Haft entlassen. Aus seiner Heimat kommt Hilfe: „Mehrere zehntausend Eu­ro“ wurden laut Herbert Froschauer schon gespendet, wie der Mitterkirchner ÖVP-Bürgermeister gegenüber ÖSTERREICH erklärte. Das Konto (AT31 3477 7000 0082 6727) wurde nach vielen Anfragen eingerichtet.

Ein langer und teurer Prozess droht. „Wenn wir die Beweisaufnahme in vollem Umfang durchführen müssen, wird der Start ganz sicher nach hinten verschoben“, fürchtet Anwalt Carl Christian Thier im Telefonat mit ÖSTERREICH.

Prozess

In Orlando ist Leo S. jetzt bei seinen Eltern, täglich wird mit seinen Anwälten an der Strategie gearbeitet. Eine psychologische Betreuung sei aktuell laut Thier „aber sicherlich nicht nötig“. Ein Thema könnten psychische Probleme aber noch werden; als Argumente für die Entlassung wurden sie angeführt: „Wenn es in der Prozessstrategie sinnvoll ist, kann man auch ein amerikanisches Gutachten anfertigen lassen, um auf Auslöser einzugehen und Schuld mindernde Dinge zu finden“, so Thier.(fip)

Bürgermeister: "Mehrere zehntausend Euro wurden gespendet"

ÖSTERREICH: Haben Sie Kontakt zu Leo S. oder seinen Eltern?

Herbert Froschauer: Seit sie geflogen sind, gar nicht. Aber sie sind drüben und zusammen, das ist viel wert.

ÖSTERREICH: Hat auch die Gemeinde schon gespendet?

Froschauer: Ich kann ja kein öffentliches Geld nehmen. Privat habe ich natürlich gespendet.

ÖSTERREICH: Wie ist die Stimmung im Ort?

Froschauer: Es ist sehr ruhig. Natürlich hoffen wir alle das Beste für Leo.