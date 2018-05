Ein achtjähriger Quadfahrer hat sich am Samstagabend in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Bub war mit dem nicht zum Verkehr zugelassenen Vehikel von einer Wiese auf die Straße gefahren. Eine 28-jährige Autolenkerin konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.



Der Achtjährige soll ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße gefahren sein. Die Lenkerin konnte den Buben nicht eher sehen, da ihr ein Fahrzeug die Sicht versperrt hatte. Der Schüler wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Linzer Kinderspital gebracht.