Unbekannte sprengten Hochstand in OÖ

Ein Hochstand ist in der Nacht auf Samstag in Sankt Agatha (Bezirk Grieskirchen) gesprengt worden. Die Explosion war laut Polizei so heftig, dass Holz- und Glasteile bis zu 30 Meter weit weggeschleudert worden sind.



Die bisher noch unbekannten Täter verwendeten dafür vermutlich einen Böller der Klasse III, die nur von Personen mit entsprechender Ausbildung erworben werden dürfen. Laut Polizei dürften keine Personen gefährdet gewesen sein.