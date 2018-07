Vermisster Rennradfahrer (46) wieder aufgetaucht

Oberösterreich. Von einem 46-jährigen Niederösterreicher fehlt derzeit jede Spur. Der Mann startete am Samstagvormittag mit einer Rad-Tour von Horn bis Mondsee. Um 10 Uhr vormittags verliert sich seine Spur allerdings. Ob der Radrennfahrer aus gesundheitlichen Gründen, oder wegen eines Unfalls nicht am Zielort ankam, ist unklar. Die Polizei kontaktierte bereits alle Krankenhäuser entlang der Strecke Horn-Mondsee - bisher erfolglos.

Die Familie fuhr mit dem Auto nach Mondsee um den Hobbysportler dort zu treffen. Der 46-Jährige kam aber nie an. Der Mann war mit einem schwarz-grünen Dress unterwegs. Ausweis hatte er keinen bei sich.

Radler gefunden

Der Vermisste ist nun in einer Unterkunft in Ebensee aufgespürt worden, wie die Polizei am Montagmorgen bekannt gab. „Dank der Berichterstattung in den Medien konnte der vermisste Rennradfahrer wohlauf aufgefunden werden.“

Wegen einer Erkrankung dürfte der 46-Jährige sein Kurzzeitgedächtnis verloren haben. Er ist statt Mondsee nach Ebensee geradelt, ohne der Familie Bescheid zu geben.