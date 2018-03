„Ich bin wirklich kein Schwarzfahrer und habe in Innsbruck immer Jahres­tickets“, sagte Ing. Christian L. im Gespräch mit oe24.TV.

Kurzstrecke

Wie berichtet, hatte der 41-Jährige Mittwochabend ein Kurzstreckenticket für eine Straßenbahn in Linz gekauft und war fünf Stationen anstatt der erlaubten vier gefahren, als er von einem Kontrollor aufgehalten und vulgär beflegelt worden sein soll: „Sie Arschloch, zeigen Sie mir jetzt den Ausweis“, soll der Kontrollor gesagt haben. Als Christian L. entgegnete, dass er aus Tirol sei und die Vorschrift mit den vier Stationen nicht kenne, dürfte der „Schwarzkappler“ nachgelegt haben: „Der Herr Ingenieur kann also nicht bis fünf zählen?“

Video

Fassungslos über den Umgangston, wollte der 41-Jährige weggehen, als er plötzlich von zwei zur Verstärkung gerufenen Securitys, die in Linz die Ticket-Kontrolle durchführen, gewürgt und zu Boden gerissen wurde. Andere Fahrgäste hatten die wilden Szenen mit dem Handy gefilmt. „Ich akzeptiere die Verwaltungsübertretung sehr wohl. Ich habe sie auch bereits eingezahlt, aber ein Kontrollor darf niemals einen Menschen verletzen“, so L. Der Tiroler, der eine Knieverletzung davontrug, erstattete Anzeige. Auch das Security-Unternehmen will den Vorfall restlos aufklären.