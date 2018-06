oe24 gibt es ab heute auch als Gratis-Zeitung

Mit dem neuen Titel oe24 für unsere Gratis-Zeitung wollen wir auch mit unserem Gratis-Print-Produkt ganz bewusst den Schritt in die Medien-Zukunft gehen.

oe24 ist – neben orf.at – das erfolgreichste Online-Portal in diesem Land. Laut der unbestrittenen ÖWA Plus 2017 (4. Quartal) hat oe24 jeden Monat 2,33 Millionen User. Das heißt: 36 % aller Österreicher beziehen ihre News tagsüber bereits vom Nachrichten-Portal oe24.

Der Erfolg von oe24 hat sich in den letzten beiden Jahren im Radio und seit neuestem auch im Fernsehen fortgesetzt: Der neue TV-Nachrichtensender oe24.TV bringt – im Kabel, via Satellit, vor allem aber auch am Smartphone – alle News, sofort wenn sie passieren, als Fernseh-Bild. Mit Reportern und Live-Reportagen vor Ort.

oe24 soll die neue Welt des News-Fernsehens und der Online-Portale, aber auch von Facebook, Instagram und Twitter ab jetzt verstärkt auch in Ihre liebste Tageszeitung übertragen. So wie bisher gibt es dafür die Kooperation mit der Tageszeitung ÖSTERREICH, aus deren Newsroom oe24 arbeitet.

Das neue oe24 ist – so wie bisher – die Gratis-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH. Das heißt: oe24 bringt für Sie von Montag bis Freitag früh alle wichtigen News und Seiten der ÖSTERREICH-Kaufausgabe – ergänzt um die Multimedia-Welt von oe24: Was läuft heute online? Was bietet Ihnen heute oe24.TV? Was ist angesagt in Facebook & Co?

Der Titel von oe24 ist Programm: Wir verbinden Ihr bisher gewohntes – und geliebtes – Print-Produkt ÖSTERREICH mit der neuen Online-Welt.

ÖSTERREICH gibt es weiter als Kauf-Tageszeitung – auch Samstag und Sonntag

Das neue oe24 macht in Zukunft auch die beiden Print-Produkte von ÖSTERREICH besser unterscheidbar:

Die Gratis-Zeitung oe24 gibt es kostenlos an allen U-Bahnen, Haltestellen, Bahnhöfen etc. Nicht nur in Wien, sondern auch in ganz Niederösterreich, Oberösterreich und seit Kurzem mit großem Erfolg auch in Graz und Klagenfurt. Überall dort ist oe24 bei allen ­Öffis gratis für Sie.

Die Kauf-Zeitung ÖSTERREICH erhalten Sie mit eigener Sport-Zeitung und eigenem Farb-Magazin, in Zukunft auch mit erweiterter Politik- und Wirtschafts-Berichterstattung in allen Trafiken, aber auch im Abo.

Heißt: Wo ÖSTERREICH draufsteht, ist in Zukunft (auch Samstag und Sonntag) die Kaufzeitung drin …

Wo oe24 am Titel steht, erhalten Sie ab sofort die moderne Multimedia-Ausgabe der Gratis-Zeitung.

Viel Spaß beim weiteren Zeitungs-Konsum. Heute erstmals mit oe24. Samstag und Sonntag dann – wie gewohnt – mit der Kauf-Zeitung ÖSTERREICH . Und ab Montag immer frühmorgens mit oe24 an Ihrer Öffi-Haltestelle.