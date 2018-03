2 Bewohner aus brennendem Haus gerettet

Zwei 25-Jährige sind am Samstag bei einem Brand in Bad Hofgastein (Bezirk St. Johann im Pongau) von der Feuerwehr gerettet worden. Die beiden Bewohner schliefen beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei. Sie wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus Schwarzach gebracht, teilte die Polizei mit.



Andere Hausbewohner bemerkten die Rauchentwicklung in einer Wohnung des Mehrparteienhauses und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Brandursache wird laut Polizei im Bereich der Herdplatten vermutet. Die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt.