Nach Überprüfung eines Flüssiggasbehälters ist es am Dienstag in Dorfbeuern in Salzburg zu einer heftigen Explosion gekommen. Ein 64-jähriger Deutscher erlitt laut Polizei schwere Verbrennungen. Sein 28-jähriger Angestellter wurde ebenfalls verletzt.



Die beiden Männer hatten am Vormittag die Inspektion vorgenommen. Dabei war ein Lkw mit der Messeinrichtung über einen Flüssiggasschlauch mit dem Tankbehältnis verbunden. Als sich nach der Kontrolle der 64-Jährige am Heck des Lastkraftwagens aufhielt und der 28-Jährige in der Fahrerkabine mit Schreibarbeiten beschäftigt war, kam es im rückwärtigen Bereich des Fahrzeugs zu der Explosion.



Der Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus geflogen. Sein Kollege, über dessen Herkunft und Verletzungen keine Angaben vorlagen, in das Krankenhaus Oberndorf gebracht.



Der Brand am Lkw wurde von Anrainern gelöscht. Die Feuerwehrkräfte gingen von einer bestehenden Explosionsgefahr aus, errichteten einen Sperrkreis und erkundeten die Lage mit mehreren Atemschutztrupps. Nach zwei Stunden wurde Entwarnung gegeben.