Frau von Klein-Lkw niedergefahren: tot

Bei einem Verkehrsunfall im Salzburger Pinzgau ist am Donnerstag in den Mittagsstunden eine Urlauberin aus Dresden ums Leben gekommen. Ein 52-jähriger Kraftfahrer war in St. Martin bei Lofer gegen 13.00 Uhr mit einem Klein-Lkw vor einem Haus rückwärtsgefahren. Aus unbekanntem Grund erfasste das Fahrzeug dabei die 69-Jährige, die zu Fuß unterwegs war, berichtete die Polizei.



Die Deutsche geriet unter das Fahrzeug und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Zeugen des Unfalles gibt es nicht. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet.