Haftstrafen nach 100 Autoeinbrüchen in Salzburg

Alle vier Angeklagten sind bei dem Prozess in Salzburg am Donnerstag verurteilt worden. Der 24-jährige Erstangeklagte erhielt eine unbedingte Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren, der 16-jährige Zweitangeklagte sechs Monate bedingt. Der 23-jährige Drittangeklagte bekam zwölf Monate bedingt plus eine 720 Euro hohe, unbedingte Geldstrafe. Der 29-jährige Viertangeklagte kassierte zwölf Monate unbedingt.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Beschuldigten nahmen Bedenkzeit. Bei zwei Angeklagten wurden bedingte Haftstrafen aus anderen Verfahren widerrufen. Laut Anklage hat das Quartett 106 Fakten wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahls im Zeitraum von Oktober 2017 bis März 2018 zu verantworten, wobei 100 Fakten Autoeinbrüche betreffen. Die jungen Männer zeigten sich großteils geständig.