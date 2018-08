Im Salzburger Lungau hat die Polizei am Dienstagabend eine 47-jährige Lenkerin mit 3,1 Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen. Die Einheimische war zuvor anderen Autofahrern wegen ihrer unsicheren und gefährdenden Fahrweise auf der Turracher Straße (B95) aufgefallen. Eine Streife hielt die Frau an und nahm ihr den Führerschein an Ort und Stelle ab.