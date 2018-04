Eine Zwölfjährige auf dem Soziussitz des Motorrades ihrer 41-jährigen Mutter aus dem Tennengau ist bei einem Unfall Freitagnachmittag in Puch im Bezirk Hallein schwer verletzt worden. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Laut Landespolizeidirektion streiften sich das Motorrad und ein Klein-Lkw auf einem schmalen Straßenstück. Dabei kam das Zweirad zu Sturz. Die Mutter wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 31-jährige Lkw-Lenker blieb unversehrt. Ein Alkotest verlief negativ.

Auch 16-Jähriger und Münchner schwer verletzt

Ebenfalls schwer zu Schaden gekommen ist ein 16-Jähriger aus Garsten im Bezirk Steyr-Land Freitagabend in seinem Heimatort. Er und sein 17-jähriger Freund waren jeweils auf einem Mofa unterwegs. Nach einer Kurve und einer Fahrbahnkuppe bremste der vorausfahrende 17-Jährige laut Landespolizeidirektion Oberösterreich aus ungeklärter Ursache stark ab, der nachkommende 16-Jährige fuhr auf. Beide stürzten. Der Jüngere wurde mit schweren Verletzungen in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert, der Ältere blieb unverletzt.

Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus München dürfte Freitagnachmittag in Jeging im Bezirk Braunau am Inn in Oberösterreich den Wagen eines 26-Jährigen nicht gleich bemerkt haben. Dieser wendete, nachdem er eine Hauszufahrt übersehen hatte, in die er einbiegen wollte. Beim Ausweichen stieß der Zweirad-Lenker gegen den Gehsteig und kam zu Sturz. Er prallte mit seinem Körper gegen eine Straßenlaterne. Der 39-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.