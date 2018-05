Messer-Attacke in Salzburg: Mann verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwei syrische Staatsangehörige am Dienstagvormittag in der Bayerhammerstraße aneinandergeraten. Einer der Männer dürfte seinen Kontrahenten mit einem Messer im Bereich des Bauches unbestimmten Grades verletzt haben und floh anschließen vom Tatort. Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Syrer in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Dort wird er gegenständlich behandelt bzw. operiert.

Die unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung führte kurz darauf zu dessen Festnahme. Die Tatortarbeiten, Spurenauswertungen, Befragungen und Einvernahmen dauern derzeit noch an. Nähere Daten zum Sachverhalt und den beteiligten Männern sind vorerst nicht bekannt bzw. können noch nicht bekannt gegeben werden.