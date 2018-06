Millionärsmord: 38 Jahre Haft für 3 Angeklagte

Salzburg. Die Geschworenen zogen sich Mittwochvormittag zur Beratung zurück, diskutierten stundenlang die Urteile in der Causa um ein angeklagtes Kokser-Trio. Ein Musiker, dessen Ex-Freundin und ein Gastwirt sollen gemeinschaftlich den Mord an dem Millionär Roland K. geplant und schließlich ausgeführt haben. Um 17 Uhr wurden dann Schuldsprüche für alle drei Angeklagten gesprochen: Der Musiker (25), der im Vorfeld ein Teilgeständnis abgelegt hatte, erhielt 15 Jahre Haft.

Die Ex-Freundin des Musikers und der Gastwirt bekannten sich nicht schuldig. Ihre Verteidiger forderten in ihren Schlussplädoyers Freisprüche für ihre Mandanten. Der Staatsanwalt plädierte für Schuldsprüche wegen Mordes. Die Geschworenen verurteilten die 21-Jährige Sportartikelverkäuferin zu 7 Jahren Haft – sie brach bei der Verkündung hemmungslos in Tränen aus. der Gastronom, er feierte heuer seinen 30. Geburtstag, fasste am meisten aus: 16 Jahre Haft. Macht insgesamt für alle drei 38 Jahre. Alle Urteile nicht rechtskräftig.