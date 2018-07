Salzburg: Alkolenker kracht in Bahnhofsgelände

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Montag mit seinem Wagen in das Gebäude des Bahnhofs Salzburg-Aigen gekracht. Der 29-jährige Einheimische wurde dabei verletzt. Durch die Wucht des Anpralles wurde ein Teil der Außenmauer schwer beschädigt. Die Feuerwehr musste den Teil des Gebäudes zur Sicherung abstützen. Statiker der ÖBB werden den Schaden Montagvormittag begutachten.



Der 29-Jährige war gegen 2.00 Uhr mit seinem Auto auf der Aignerstraße stadtauswärts unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er auf die linke Straßenseite und stieß gegen die Bahnhofsmauer. Am Auto entstand Totalschaden, die Mauer des Gebäudes sowie die Eingangstür des dortigen Geschäftslokales wurden stark beschädigt. Der Lenker musste von der Berufsfeuerwehr Salzburg geborgen werden. Er hatte über 1,7 Promille Alkohol im Blut, berichtete die Polizei.

Außenmauer nach innen gedrückt

Durch die Wucht des Anpralls wurde die Außenmauer mehrere Zentimeter nach innen gedrückt. Außerdem entstanden mehrere Risse. Die Feuerwehr stützte den beschädigten Abschnitt ab. Der Bahnhof selbst konnte aber in Betrieb bleiben, sagte ÖBB-Sprecher Robert Mosser zur APA. Statiker der Bundesbahnen würden noch im Lauf des Vormittags den Schaden begutachten und dann die weitere Vorgangsweise festlegen, so Mosser.