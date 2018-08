Salzburg: Hundert Burka-Strafen allein im Juli

Salzburg. Während in Wien Verstöße gegen das Burka-Verbot trotz Hunderter arabischer Touristen kein Thema ist, sieht es in Zell am See (Salzburg) anders aus. Allein im Juni stellte die Polizei 100 Organmandate aus: „Es kommen noch immer sehr viele Gäste, die verschleiert sind. Wenn eine Vollverhüllung abgenommen und dann wieder platziert wird, dann gibt es Organmandate. Diese werden anstandslos bezahlt“, wird Bezirkspolizeikommandant Kurt Möschl im ORF zitiert. Soll heißen: Die Araberinnen kaufen sich also quasi vom Verschleierungsverbot los. Anzeigen habe es laut ­Polizei keine gegeben – die Organmandate kämen auf jeweils 30 Euro.

Bei den Saudis sorgt das Verbot für Unruhe, ein Botschaftsmitarbeiter will jetzt nach Salzburg reisen …