Salzburger Filmemacher bei Alaska-Tour ertrunken

Er war erst 22 Jahre alt, hatte sich aber als Videoproduzent bereits einen Namen gemacht. Zuletzt plante Aidan D. aus der Mozartstadt eine Tour von Alaska bis nach Argentinien. Sie endete nach wenigen Wochen in einer tödlichen Tragödie.

Rafting

Der 22-Jährige war Ende Juni zu seinem neuen Projekt aufgebrochen. Er ließ sich gemeinsam mit einem Freund in einem Flugzeug zu einem See in der Nähe des Nizina-Gletschers in einem Nationalpark von Alaska bringen. Die beiden wollten eine Packrafting-Tour in leichten Schlauchbooten auf einem nahegelegenen Fluss unternehmen. Doch plötzlich wurden sie voneinander getrennt. Aidan D. geriet in Schwierigkeiten, sein Freund setzte ­einen Notruf ab. Das Schlauchboot des 22-Jährigen wurde kurze Zeit später im Fluss gefunden.

Einen Tag darauf entdeckten Rettungskräfte auch den Leichnam des Salzburgers, der an der Fachhochschule in Puch studiert hat. Die ­genaueren Todesumstände werden noch untersucht.