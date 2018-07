Vierjähriger fiel aus Kinderzimmerfenster: verletzt

Ein Vierjähriger ist am Freitag in Obertrum am See (Flachgau) aus dem Fenster seines Kinderzimmers im ersten Stock auf den Rasen vor dem Haus gefallen. Der Bub hatte unbeaufsichtigt gespielt - seine Mutter war mit Hausarbeiten im Nebenraum beschäftigt. Der Notarzthubschrauber flog den Kleinen ins Kinderklinikum, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.



Das Fenster war von der Mutter des Buben kurz zuvor geöffnet worden, um zu lüften. Der Onkel fand das Kind und alarmierte die Rettungskräfte. Der Vierjährige war während des gesamten Rettungseinsatzes ansprechbar.