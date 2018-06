Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Mittwoch in Straßwalchen (Flachgau) sind die beiden Lenker schwer verletzt worden. Zu der Kollision kam es um 13.40 Uhr auf der Hüttenedter Landesstraße in Irrsdorf. Die Verletzten, eine 43-Jährige und ein 25-Jähriger aus dem Flachgau, wurden mit Rettungshubschraubern in Spitäler nach Salzburg gebracht. Die Unfallursache muss noch ermittelt werden.