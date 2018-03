Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend in Graz trotz Betretungsverbots in die elterliche Wohnung eingedrungen und hat seinen Bruder (21) mit einer Rasierklinge verletzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Gründonnerstag mit. Der junge Syrer hatte zuvor seinen Vater angegriffen, der Bruder war dazwischen gegangen. Der Bursch, der unter Drogen gestanden sein dürfte, wurde festgenommen.

Randale unter Drogen

Der 18-Jährige hatte bereits am 19. März in der elterlichen Wohnung im südlichen Teil des Bezirks St. Leonhard randaliert und seinem Bruder einige Ohrfeigen versetzt, wie eine Polizistin auf APA-Anfrage mitteilte. Auch damals soll er unter Suchtmitteleinfluss gestanden sein. Die Polizei wies ihn weg, seither hatte er privat gewohnt.

Balkontür aufgetreten

Am Mittwoch gegen 17.20 Uhr kletterte der junge Syrer auf den Balkon der im Erdgeschoß befindlichen Wohnung und trat die verschlossene Balkontür auf. Dann attackierte er mit der mitgebrachten Rasierklinge seinen Vater. Sein 21-jähriger Bruder ging dazwischen und wurde dabei am rechten Unterarm verletzt. Der 18-Jährige flüchtete, der Ältere verständigte die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Bursch in der Nähe einer Bushaltestelle beim Schulzentrum St. Peter festgenommen. Er zeigte sich nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.