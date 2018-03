Ein 19-Jähriger ist am späten Freitagabend in Graz von zwei Männern bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden. Laut Polizei schlugen die Täter ihn mehrmals ins Gesicht und gegen den Kopf. Während das Opfer am Boden lag, wurden ihm auch noch 30 Euro aus der Geldtasche weggenommen. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen an Kopf und Schulter ins Unfallkrankenhaus gebracht.

