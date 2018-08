58-Jähriger starb an Überdosis Drogen

Im obersteirischen Kapfenberg ist ein 58-Jähriger an einer Überdosis Drogen gestorben, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte. Ein Bekannter hatte ihn am Dienstag leblos in dessen Schlafzimmer aufgefunden. Die Obduktion ergab, dass der 58-Jährige an einem Hirnödem nach dem Suchtmittel-Genuss in Verbindung mit einem allgemein schlechten Gesundheitszustand gestorben war.

Der Bekannte des Mannes hatte einen Wohnungsschlüssel, weil der 58-Jährige an einer schweren Lungenkrankheit litt. Am Dienstag wollte er gegen Mittag nach dem rechten sehen und fand den leblosen Mann im Bett. Polizisten der Suchtmittelgruppe Bruck-Mürzzuschlag fanden in der Wohnung zahlreiche Medikamente und ein weißes Pulver. Ein Schnelltest ergab, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um Kokain handelt. Davon dürfte der 58-Jährige eine Überdosis genommen haben.