Auto auf Bahnübergang bei Graz von Zug erfasst

Ein Auto aus der Schweiz ist am Montag laut Polizei auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Lieboch-Schadendorf (Bezirk Graz-Umgebung) mit einer Zuggarnitur der Graz-Koflacher Bahn (GKB) zusammengestoßen. Die Pkw-Insassen, ein Mann und eine Frau, wurden mit der Rettung bzw. mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht. Über die Schwere der Verletzungen lagen vorerst keine Angaben vor.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag. Der Lokführer habe noch Warnsignale abgesetzt und eine Notbremsung eingeleitet, berichtete ein Polizeisprecher. Aber das Auto sei dennoch am Heck erwischt und von den Schienen in einen Graben gestoßen worden.

Die beiden Insassen aus der Schweiz waren "auf Besuch" in der Steiermark, hieß es. Bahnpassagiere wurden nicht verletzt. Die Strecke blieb für mehr als eine Stunde gesperrt.