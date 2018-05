Ein Steirer ist am Freitagnachmittag im Bezirk Amstetten mit seinem Motocross-Motorrad tödlich verunglückt. Der 43-Jährige kam bei einer Enduro-Veranstaltung zu Sturz und schlug mit seinem Kopf auf dem Waldweg auf. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in der Nacht in einer Aussendung mitteilte.