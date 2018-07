Biker prallte gegen Auto: schwer verletzt

Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Sonntag mit seinem Motorrad bei einem Überholmanöver bei Fischbach (Bezirk Weiz) auf ein Auto aufgefahren. Er stürzte und erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen.



Der Mann wollte hinter einem 57-jährigen Autolenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ebenso wie dieser eine Kolonne überholen. Plötzlich zeigte der ganz vorne fahrende Autolenker, ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz, an, dass er links abbiegen wolle. Der 47-Jährige bremste daraufhin sein Auto ab, der Biker reagierte zu spät und prallte gegen das Autoheck. Er wurde ins Landeskrankenhaus Bruck an der Mur geflogen.