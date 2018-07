Ehepaar bei Motorrad-Crash schwer verletzt

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Gänserndorf ist am Sonntag beim Motorradfahren nahe Mariazell in der Steiermark (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gestürzt und schwer verletzt worden. Laut Rotem Kreuz schlitterten der 48-jährige Lenker sowie die 49-jährige Mitfahrerin über die Gegenfahrbahn und prallten gegen einen Holzpflock.



Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Frau mit Verdacht auf Polytrauma per Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Graz geflogen. Den Lenker brachte ein Rettungswagen ins Landesklinikum Lilienfeld.