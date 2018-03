Fass explodiert: Steirer schwer verletzt

Ein 56 Jahre alter Obersteirer ist am Montag in der Früh bei einem Unfall in einem Kapfenberger Industriebetrieb schwer verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Der Mann wollte Öl aus einem Fass in einen Kanister ablassen und den Vorgang mit Druckluft beschleunigen. Dadurch löste sich der Fassdeckel explosionsartig und traf den Mann im Gesicht. Er wurde ins Spital gebracht.

Deckel ins Gesicht geschleudert

Der Arbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wollte gegen 7.00 Uhr aus einem waagrecht liegenden Fass Öl abzapfen. Aufgrund des dickflüssigen und langsam fließenden Öls wollte er den Arbeitsvorgang beschleunigen und leitete mit fünf Bar Druck Luft ins Fass. Der hohe Druck löste den Deckel und schleuderte diesen ins Gesicht des 56-Jährigen. Durch die Wucht des Anpralles wurde er bewusstlos. Arbeitskollegen, die den Knall gehört hatten, verständigten die Rettungskräfte.



Nach der Erstversorgung wurde der 56-Jährige vom Rettungshubschrauber des ÖAMTC mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins LKH Graz eingeliefert.