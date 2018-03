Fliegerbombe mitten in Graz gefunden

In Graz sorgt eine 250 Kilogramm Fliegerbombe für ein Verkehrs-Chaos. Die Bombe wurde am Freitag bei Grabungsarbeiten in der Wiener Straße 13 freigelegt.

+++AKTUELL+++ Nach dem Fund einer rund 250 kg schweren #Fliegerbombe in #Graz kommt es derzeit zu Sperren rund um den Bereich Wiener Straße 13. #polizeieinsatzgraz — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 23. März 2018

Der Umkreis des Fundortes wurde bereits weiträumig gesperrt. Unter anderem besteht auch eine Sperre für den öffentlichen Verkehr in diesem Bereich. Sprengstoffkundige Beamte stehen im Einsatz, der Entminungsdienst wurde angefordert.