Fußgänger von Klein-Lkw angefahren: Lebensgefahr

Ein 21-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag in der Südsteiermark vom Lenker eines Klein-Lkws angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann war um 1.30 Uhr auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) von Bad Radkersburg in Richtung Mureck gegangen, als ihn der 53-jährige Lenker übersah. Der Steirer wurde zu Boden geschleudert, teilte die Polizei mit. Er kam ins LKH Graz.