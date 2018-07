Aufsehenerregender Unfall. Aus noch ungeklärter Ursache krachte am Donnerstagvormittag ein geborgter Lieferwagen eines großen Möbelunternehmens in einen Friedhof in Grundlsee. Der Transporter kam von der Straße ab und touchierte einige Gräber. Personen wurden keine verletzt.

