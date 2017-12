Horror-Brand in Steiermark: 3 Tote

In der Weststeiermark ist in der Früh des Stephanitags ein Wohnhaus eines Bergbauernhofs (Bezirk Voitsberg) niedergebrannt. Einige Mitglieder der Familie konnten ins Freie flüchten. Laut Markus Murgg, Feuerwehrkommandant der FF Köflach, konnten sich sechs Personen retten. "Sechs Personen konnten sich ohne Kleidung aus dem Haus retten", so Murgg zu Oe24.at.

Kommandant mitten im Feuer-Inferno

Die Löscharbeiten der sieben Feuerwehren vor Ort werden durch die schwierige Wasserzufuhr erschwert. "Wir haben kein Wasser unmittelbar vor Ort, müssen es von fünf Kilometer Entfernung holen", so der Feuerwehrkommandant Makus Murgg, den wir telefonisch beim Einsatz mitten im Feuer-Inferno erreichten. Die Löscharbeiten dürften bis zum frühen Nachmittag andauern.

© FF Köflach

Mitten im Flammen-Inferno: Feuerwehrkommandant Markus Murgg.

Großmutter, Kind und weitere Person vermisst

Vermisst werden die 70 Jahre alte Besitzerin des Gehöfts in Graden bei Köflach, ihr zwei Jahre alter Enkelsohn und eine 77 Jahre alte bettlägrige Frau, die offenbar zur Pflege auf dem Anwesen war. Sie sollen sich im Erdgeschoß des Wohnhauses aufgehalten haben, eines typischen weststeirischen Bergbauernhofs mit steinernen Grundmauern und Holzaufbau.

Wohnhaus des Gehöfts niedergebrannt

"Es schaut nicht gut aus", sagte ein Polizist am Dienstag am frühen Vormittag zur APA. Das Wohnhaus des Gehöfts sei niedergebrannt, es gebe noch eine starke Rauchentwicklung.

Löschwasser kommt von Tanklöschfahrzeugen

Die Feuerwehren mussten das Löschwasser über weite Strecken mit Tanklöschfahrzeugen heranschaffen, da bei dem auf einer Kuppe am Ende einer schmalen Zufahrtsstraße gelegenen Gehöft kein Bach vorbeifließt. Das hölzerne Wohnhaus des Gehöfts in Graden bei Köflach dürfte knapp nach 5.00 Uhr sofort lichterloh gebrannt haben. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.

Brandermittler haben Ermittlungen aufgenommen

Zur Ursache des Feuers konnte noch gar nichts gesagt werden. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes werde die Ermittlungen aufnehmen, sobald das Objekt gesichert sei und die sechs Überlebenden - zwei Erwachsene, vier Kinder - befragt werden könnten, hieß es auf APA-Anfrage. Diese werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Wenig Hoffnung für die drei Vermissten

"Die Einsatzkräfte konnten noch nicht ins Innere der Brandruine vordringen, so haben wir noch nicht letzte Gewissheit", sagte Polizeisprecher Fritz Grundnig zur APA. Allerdings sehe es nicht gut aus, räumte der Polizist ein. Es herrschte am Vormittag noch starke Rauchentwicklung, die über 100 Feuerwehrleute bekämpften die Glutnester in der Brandruine von außen. "Ein vor dem aus Holz gebauten Wohnhaus geparktes Auto ist offenbar durch die Abstrahlhitze ebenfalls ausgebrannt", schilderte ein Augenzeuge.

Aus dem abgebrannten Objekt ragten nur die beiden Kamine in die Höhe, die Holzkonstruktion war ins Innere des Hauses gestürzt. Am späten Vormittag wurde begonnen, den Brandschutt mit einem sogenannten Greifer zu entfernen.

Alarm ging um 5.16 Uhr morgens ein

Der Alarm war bei der Feuerwehr um 5.16 Uhr eingegangen, sofort waren mehrere Wehren zu dem abgelegenen Gehöft unterwegs - die Einheiten aus Bärnbach, Graden, Köflach, Maria Lankowitz, Piber, Salla und Voitsberg. Am Unglücksort war kein Löschwasser vorhanden, die Feuerwehren mussten einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen einrichten.