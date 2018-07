Männer wollten nicht zahlen & prügelten Taxifahrer ins Spital

Am vergangenen Sonntagmorgen fuhren zwei 21-Jährige und ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz gegen 5.10 Uhr mit dem Taxi von einer Diskothek in Gralla nach Obergralla. Wie die Polizei am Samstag berichtete, weigerte sich das Trio am Zielort jedoch, die Rechnung zu bezahlen.

Taxifahrer ins Krankenhaus geprügelt

Der 60-jährige Taxilenker beharrte jedoch auf die Bezahlung, weshalb einer der 21-Jährigen ihm mit der Faust ins Gesicht schlug und ihm eine Platzwunde am linken Auge zufügte. Auch die anderen beiden beteiligten sich schließlich an der attacke, sie schlugen auf den Fahrer ein und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Bei dem Angriff wurden auch die Brille und die Zahnprothese des 60-Jährigen beschädigt. Das Opfer musste zwei Tage stationär im LKH Wagna behandelt werden.

Festnahme und Anzeigen

Laut LPD Steiermark führten umfangreiche Ermittlungen zur Ausforschung der drei Tatverdächtigen. Der Hauptverdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, die anderen beiden Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.