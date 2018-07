Ein 88-jähriger Steirer hat sich am Dienstagnachmittag im steirischen Fischbauch (Bezirk Weiz) beim Holzschneiden schwer verletzt. Der Pensionist geriet mit der rechten Hand zu nahe an das laufende Sägeblatt der Kreissäge und zog sich schwere Schnittverletzungen zu, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein Sohn leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung.

Der Altbauer schnitt mit der Kreissäge in einem Holzschuppen Brennholz. Als sich ein Holzstück verfing, zog die rechte Hand laut Polizei gegen das Sägeblatt. Der Pensionist holte seinen Sohn aus dem nebenan liegenden Stall zur Hilfe. Nach der Erstversorgung durch den Sohn wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber C16 ins LKH Graz geflogen.