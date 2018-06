Im Grazer Straflandesgericht ist am Montag ein Kärntner wegen Mordes an einem Mithäftling zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll 2017 seinen Zellengenossen mit einem Tischbein erschlagen haben. Der 34-Jährige, der derzeit eine 18-jährige Strafe wegen Mordes an seiner Freundin verbüßt, wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.