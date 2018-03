Osterkreuz auf zwei Männer gestürzt

Am Vormittag des Ostersamstags ist es in Marhof in der Weststeiermark beim Aufstellen eines Osterkreuzes zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Aufgrund des aufgeweichten Erdreiches kippte das Osterkreuz um und erwischte dabei zwei davorstehende Männer (48 und 53 Jahre alt). Einer erlitt Kopfverletzungen und der andere wurde mit den Beinen unter dem Osterkreuz eingeklemmt. Weitere Anwesende alarmierten die Einsatzkräfte. Das Grüne Kreuz Steiermark, das Rote Kreuz, der Notarzt und die Polizei waren im Einsatz. Nach der Versorgung vor Ort wurden beide Verletzte in das Unfallkrankenhaus Graz transferiert.